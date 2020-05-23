Музеи Ватикана откроются 1 июня
Музеи Ватикана возобновят работу 1 июня после перерыва на фоне коронавируса.
Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что перед посещением музеев у посетителей проверят температуру и обяжут надеть маски на лицо.
Купить билет можно будет только онлайн, поэтому дополнительная плата в 4 за бронирование будет временна прекращена. При этом бесплатное посещение музеев в последнее воскресенье месяца будет на некоторое время отменено.
Кроме того, Ватикан предлагает тур по садам и поездку в папскую резиденцию Кастель-Гандольфо, которая находится около Рима.
Всего в Ватикане было зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в базилике Святого Петра прошли публичные богослужения после смягчения мер по коронавирусу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре