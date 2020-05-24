В Испании за сутки от COVID-19 скончались 48 человек

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в Испании умерли 48 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает El Mundo.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Испании достигло 28 678.

При этом за последние 24 часа было выявлено 361 случай коронавируса. Всего инфекция в стране была подтверждена у 235 290 человек.