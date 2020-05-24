https://news.day.az/world/1238089.html В Испании за сутки от COVID-19 скончались 48 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались 48 человек
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в Испании умерли 48 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает El Mundo.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Испании достигло 28 678.
При этом за последние 24 часа было выявлено 361 случай коронавируса. Всего инфекция в стране была подтверждена у 235 290 человек.
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