Число выявленных случаев коронавирусом в Армении достигло 6661

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6661.

Как сообщает АПА со ссылкой на армянские СМИ, для сравнения отметим, что, по состоянию на 23 мая, в стране было 6302 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 359 новых случаев.

Умер от осложнений коронавируса 81 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 33 (плюс один за истекшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3064. На лечении находятся 3483 человек.

В стране проведено в общей сложности 50397 тестов.