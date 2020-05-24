https://news.day.az/world/1238263.html В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 120 тысячам
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 120 тысячам
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 32 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 340.
Об этом, как передает Day.Az, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 156 827, за прошедшие 24 часа 1 141 тест на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 118 694.
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