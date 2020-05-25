Все аэропорты Казахстана открылись для внутреннего авиасообщения

Полеты из казахстанского Атырау в другие города республики возобновляются с понедельника.

Таким образом, как сообщила 22 мая пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, с 25 мая все аэропорты страны будут открыты для выполнения регулярных внутренних рейсов, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее правительство в связи с введением режима чрезвычайного положения из-за распространения нового коронавируса приостановило практически все пассажирские авиаперевозки по внутренним и международным маршрутам. В мае казахстанские компании поэтапно возобновили полеты между несколькими крупными городами страны.

Число рейсов между городами будет устанавливаться авиакомпаниями самостоятельно с учетом потребностей клиентов, указали в министерстве. В нем подчеркнули, что полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности, проводится усиленная дезинфекция аэропортов и самолетов.

Согласно решению главного государственного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, с 25 мая также разрешается допуск провожающих в здания аэропортов. При этом на входе по-прежнему будут проверять температуру, кроме того, обязательно ношение защитной маски.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая. С этого дня режим перестал действовать, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

К настоящему времени в Казахстане подтверждены свыше 8,3 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, более 4,3 тысячи пациентов выздоровели, 35 человек умерли.