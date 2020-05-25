Иран зафиксировал наименьшее число летальных исходов от COVID-19

Иран зарегистрировал наименьшее почти за 2,5 месяца число летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки - умерли 34 человека. Об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что за последние сутки в стране выявили 2 023 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 137 724.

При этом вылечились от COVID-19 107 713 пациентов.

C начала пандемии в Иране скончался 7 451 человек.

Последний раз местные врачи фиксировали меньше 40 смертей за сутки 7 марта - тогда умер 21 человек, после этого статистика смертности резко пошла вверх, 4 апреля скончались 158 человек.