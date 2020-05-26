Cаммит G7 удастся провести в очном формате

Власти США считают, что саммит лидеров стран Группы семи (G7) удастся провести в Соединенных Штатах ближе к концу июня в очном формате.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила во вторник на брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не знаю, будет ли это последняя неделя июня, но ближе к концу июня", - сказала Макинэни. "Цель - провести его здесь, в Белом доме", - добавила она, отвечая на вопрос о том, где именно планируется встреча.

По словам Макинэни, американский президент Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии. "Президент хочет, чтобы этот [саммит] состоялся по мере того, как Америка вновь открывается (снимаются ограничения, введенные в связи с коронавирусом - прим. ТАСС). <...> Мы защитим мировых лидеров, которые приезжают сюда, как мы защищаем людей в Белом доме. Мы хотим, чтобы он состоялся, мы думаем, что он состоится, и пока иностранные лидеры согласны с идеей", - отметила пресс-секретарь Белого дома.