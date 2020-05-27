В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом

Еще 73 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была выявлена двусторонняя пневмония и получены положительные результаты тестов на наличие вируса. Таким образом, число умерших с коронавирусом в Москве достигло ‭2183 человек.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033. Общее количество выздоровевших в городе к 26 мая увеличилось до 61,6 тысячи человек.