https://news.day.az/world/1239002.html Версаль готовится к открытию - ВИДЕО
Версаль готовится к открытию - ВИДЕО
Один из самых популярных дворцов в мире Версаль готовится к приему туристов: музейные работники переставляют мебель в залах, чтобы можно было обеспечить социальную дистанцию между посетителями. Не прекращаются консервационные и реставрационные работы.
Сроки открытия музейного комплекса еще не определены. Версаль закрыт до 15 июля. Ожидается, что в ближайшее время его судьбу решит правительство, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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