Версаль готовится к открытию

Один из самых популярных дворцов в мире Версаль готовится к приему туристов: музейные работники переставляют мебель в залах, чтобы можно было обеспечить социальную дистанцию между посетителями. Не прекращаются консервационные и реставрационные работы.

Сроки открытия музейного комплекса еще не определены. Версаль закрыт до 15 июля. Ожидается, что в ближайшее время его судьбу решит правительство, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.