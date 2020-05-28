Генсек ООН предупредил о возможных катастрофических финансовых последствиях пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики, если не принять срочные меры. Такое заявление он сделал в четверг, выступая на проходящем в видеоформате мероприятии высокого уровня по финансированию развития в условиях пандемии и после нее, сообщает Day.Az со ссылкой на TACC.

"Если мы не начнем действовать сейчас, пандемия коронавируса вызовет невероятные разрушения и страдания по всему миру", - отметил генсек.

"Голод достигнет исторических масштабов. Еще более 60 млн человек окажутся в состоянии крайней нищеты. До половины всех мировых трудовых ресурсов - 1,6 млрд человек - без заработка", - перечислил он возможные последствия.

По словам Гутерриша, падение уровня мирового производства может составить $8,5 трлн, что станет самым резким сокращением со времени Великой депрессии 1930-х годов.