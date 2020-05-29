https://news.day.az/world/1239250.html В Москве произошел пожар в метро
В Москве произошел пожар в метро
Пожар произошел в павильоне станции метро "Выхино" в Москве, его удалось локализовать, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, Как передает Day.Az.
"В районе железнодорожной станции Выхино произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. Принятыми мерами в 23:38 пожар был локализован", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщал о возгорании на станции метрополитена. Пострадавших нет.
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