В Москве произошел пожар в метро

Пожар произошел в павильоне станции метро "Выхино" в Москве, его удалось локализовать, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, Как передает Day.Az.

"В районе железнодорожной станции Выхино произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. Принятыми мерами в 23:38 пожар был локализован", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал о возгорании на станции метрополитена. Пострадавших нет.