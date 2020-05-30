В США не прекращаются протесты: введен комендантский час

Бурные протесты не прекращаются в разных городах США: их участники обвиняют полицию в убийстве безоружного афроамериканца Джорджа Флойда. В Миннеаполисе, где произошёл инцидент, четвёртый день подряд люди не уходят с улиц. Демонстрации и митинги прошли в Нью-Йорке, Атланте, Сан-Хосе, Хьюстоне и других местах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, чтобы предотвратить погромы и массовые беспорядки, в которые нередко перерастают акции протеста, власти ввели в Миннеаполисе и соседних с ним городах ночной комендантский час. Нарушителей ждёт штраф до 1000 долларов или арест на 3 месяца.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделанная им в четверг запись в Twitter о беспорядках в Миннеаполисе была констатацией факта, а не предупреждением.

"Это означает, что когда грабят, начинается стрельба, и люди умирают. И если вы посмотрите на то, что произошло прошлой ночью и позапрошлой ночью, то увидите, что это так. Именно это я и имел в виду", - сказал Трамп.

В Twitter президент обещал взять ситуацию в свои руки, если власти города не смогут остановить беспорядки."Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба", - написал он.

Twitter, ранее подвергший эту запись цензуре, позже признал, что правил сообщества она не нарушает.

Джордж Флойд скончался во время задержания от сердечного приступа. Полицейские проигнорировали его неоднократные жалобы на то, что он не может дышать после применённого силового приёма.

Правоохранителей вызвал кассир магазина, заявив, что Флойд пытался расплатиться фальшивой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин, применивший жёсткие меры, обвинён в непредумышленном убийстве. Его коллеги уволены.