В Казахстане зарегистрированы 476 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 4,6 процента, передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 149 (7,6%), город Алматы - 117 (4,7%), Карагандинская область - 44 (5,3%), Западно-Казахстанская область - 41 (7,1%), Мангистауская область - 31 (13,8%), Кызылординская область - 25 (7,2%), город Шымкент - 22 (2,7%), Костанайская область - 12 (7,3%), Атырауская область - 12 (1,2%), Жамбылская область - 7 (1,9%), Туркестанская область - 6 (1,7%), Восточно-Казахстанская область - 5 (4,4%), Алматинская область - 4 (1,1%), Акмолинская область - 1 (0,7%).
Всего в стране выявлено 10 858 заболевших.
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