Советник Трампа: ВОЗ коррумпирована Китаем

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) коррумпированной структурой под контролем Китая.

Об этом он заявил в интервью CNN, комментируя решение американского лидера разорвать отношения с ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О'Брайен сказал, что расходы Америки на здравоохранение не сократятся. Но США не будут тратить их через ВОЗ, а направят в Красный Крест и прифронтовые госпитали по всему миру.

Советник Трампа не объяснил, почему считает организацию коррумпированной, но обвинил ее в неудачной реакции на пандемию коронавируса, повторив заявление американского главы, который утверждал, что ВОЗ помогала Китаю скрыть угрозу.

О'Брайен добавил, что американские компании разрабатывают вакцину от коронавируса. "Мы победим эту болезнь, которая обрушилась на нас и пришла из Китая", - заверил он. Чиновник сообщил, что США подумают о возвращении в ВОЗ, когда организация проведет реформы и покончит с "коррупцией и зависимостью" от Китая.

Вашингтон намерен полностью разорвать отношения с ВОЗ из-за того, что руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов. Трамп отметил, что США сообщали, какие реформы необходимо осуществить. По его словам, США намерены перенаправить на другие нужды средства в размере примерно 450 миллионов долларов в год, которые ранее выделяли в адрес ВОЗ.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются "ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса". В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.