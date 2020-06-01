Беспорядки в США: Трампа и его семью поместили в подземный бункер

Свыше четырех тысяч задержанных в разных городах США. Это и те, кто нарушил комендантский час, который действует в крупнейших американских агломерациях, и те, кто участвовал в погромах магазинов и иных бизнесов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, весь личный состав нацгвардии, расквартированный в Вашингтоне, был призван - вместе с полицией - восстановить порядок в столице страны.

Протестующие попытались в том числе и перелезть через ограду Белого дома, и тогда в действие включился Secret Service - как называется служба охраны президента.

Президент, первая леди и их сын были эвакуированы и размещены в подземном бункере.

Чуть позже Трамп выпустил твит, в котором заявил, что антифа - а многих ее членов подозревают в организации и участии в беспорядках - будет объявлена - "террористической организацией".