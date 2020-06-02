COVID-19 все еще остается вирусом-убийцей и не теряет своей силы

Глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан заявил, что COVID-19 остается вирусом-убийцей и не теряет своей патогенности, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

По его словам, не стоит верить предположениям о том, что со временем вирус становится менее опасным и смертоносным, так как этому не нашлось подтверждений.

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным", - сказал он.

Ежедневно коронавирус уносит тысячи жизней по всему миру, а пик заболеваемости в регионе Центральной и Южной Америк еще не пройден.

Райан подчеркнул, что Бразилия, США, Перу, Чили и Мексика за последние сутки о самом большом количестве заражений.

Наибольшее беспокойство ВОЗ вызывает сейчас ситуация на Гаити, где рост заражений происходит на фоне слабой системы здравоохранения.

Напомним, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 6,3 млн, более 370 тыс. зараженных скончались.