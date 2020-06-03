Три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии

Гражданский легкий вертолет Bell 206 разбился в американском городе Фэйрфилде (штат Калифорния), в нем находились три человека, все они погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По данным полиции, воздушное судно задело линию электропередачи и упало неподалеку от автомобильной трассы в лесополосе. На месте падения возник пожар, который был оперативно потушен прибывшими пожарными. При этом один пожарный автомобиль перевернулся в условиях холмистой местности, три человека получили небольшие травмы.

В вертолете находились сотрудники местной газовой компании. В результате инцидента без света в этом районе остались 38 тыс. домохозяйств и прочих строений.

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05:17 (GMT+4)

Не менее трех человек находились в вертолете, который разбился в американском городе Фэйрфилде (штат Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

Гражданский легкий вертолет Bell 206 упал недалеко от автомобильной трассы, после чего загорелся. На данный момент неизвестно, есть ли выжившие. Причины катастрофы также не ясны.

На месте работают спасатели.