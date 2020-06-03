Чистый убыток Lufthansa вырос более чем в 6 раз

Немецкая авиакомпания Lufthansa отчиталась о чистом убытке в размере 2,1 миллиарда евро ($2,35 миллиарда) в первом квартале, вслед за списанием стоимости активов из-за колоссального удара пандемии по туристическому сектору, передает Day.Az со ссылкой на ru.reuters.com.

Убыток был вызван списанием 266 миллионов евро на авиапарк компании, списанием балансовой стоимости кейтерингового бизнеса LSG North America на 100 миллионов евро, а также на лоукостер Eurowings на 57 миллионов евро, сообщил перевозчик в среду. За аналогичный период годом ранее компания сообщала о чистым убытке в 342 миллиона евро.

Авиакомпания готовится к значительному снижению прибыли до уплаты процентов и налогов, скорректированной с учетом разовых статей баланса, в 2020 году, по сравнению с 2 миллиардами евро годом ранее. Компания отметила, что спрос восстанавливается лишь постепенно, и что она не может дать более конкретных прогнозов в условиях неопределенности из-за пандемии.

Германия бросила Lufthansa спасательный круг на 9 миллиардов евро ($9,8 миллиарда), согласовав на прошлой неделе сделку о помощи компании, которая дает Берлину право вето в случае попытки враждебного поглощения авиаперевозчика.

Аналитики ожидают, что акции будут исключены из немецкого индекса голубых фишек DAX, компонентом которого Lufthansa является с момента его создания в 1988 году. Биржевой оператор Deutsche Boerse, как ожидается, примет решение в четверг.