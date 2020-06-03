Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в ряд стран

Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и в Великобританию.

Об этом заявил на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ограничения на поездки в страны ЕС, государства, ассоциированные в Шенгенской зоне, и в Великобританию будут сняты и заменены индивидуальными рекомендациями при условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах. Этим условиям соответствуют все страны, включая Норвегию, с которой ограничения на въезд будут продлены, и Испанию, где в ходе парламентских слушаний сегодня будет обсуждаться продление запрета на въезд до 21 июня", - сказал Маас.

По словам министра, это решение сопровождалось интенсивными обсуждениями с европейскими партнерами, в настоящее время в ЕС "удалось во многих местах взять под контроль распространение коронавируса, это позитивное развитие повлияло на решение" правительства Германии.

Он добавил, что рекомендации, которые МИД ФРГ будет ежедневно обновлять для поездок в обозначенные страны, "не являются запретом на въезд". В частности, в ведомстве намерены пока не рекомендовать поездки в Великобританию до тех пор, пока там не будет отменен 14-дневный карантин для всех въезжающих.

"Мы не должны спровоцировать вторую волну заболеваний в связи с распространением туризма в Германии или еще где-либо. Речь идет о личной ответственности каждого", - добавил он, подчеркнув, что ограничения на поездки могут быть возвращены при условии сохранения высоких темпов распространения COVID в конкретном регионе, в частности, при увеличении роста заболеваемости свыше 50 человек на сто тысяч населения в течение недели.