Папа Римский осудил насилие и расизм в связи с протестами в США

Папа Римский Франциск в связи с последними событиями в США, где проходят массовые акции протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, осудил насилие и любое проявление расизма.

"Дорогие друзья, мы не можем терпеть или закрывать глаза на любое проявление расизма", - приводит его слова 3 июня Vatican News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отметил понтифик, с помощью насилия ничего нельзя добиться, "но потерять можно многое".

"Сегодня я присоединяюсь к Миннеаполису и всем Соединенным Штатам в своей молитве за упокой души Джорджа Флойда и всех потерявших жизни из-за греха расизма", - сказал Франциск.

Во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда проходят массовые протесты и беспорядки. К местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.