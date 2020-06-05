https://news.day.az/world/1241582.html Число заразившихся COVID-19 в России достигло 449 834
Число заразившихся COVID-19 в России достигло 449 834
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8726 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 449 834.
Сообщается, что за последние сутки в России от коронавируса умерли 144 человека. Число умерших от коронавируса достигло 5 528, вылечились 212 680 человек.
Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по количеству инфицированных коронавирусом.
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