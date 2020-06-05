В Ухане не осталось больных коронавирусом

Из больниц в китайском городе Ухань выписали последних троих пациентов, переживших вызванную коронавирусом нового типа болезнь COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, больше активных случаев заболевания в городе не осталось, сообщает агентство "Синьхуа".

Сообщается, что больных не осталось во всей провинции Хубэй. Новых случаев, как сопровождающихся симптомами, так и без них, 5 июня не выявили.

Также известно о том, что из-под карантина отпустили 28 человек, перенесших болезнь без симптомов. Еще 217 человек, не имеющих симптомов болезни, остаются на изоляции.

Впервые о том, что в Ухане, где началась вспышка коронавируса, не выявили новых случаев заражения, стало известно 1 июня. Такой результат показала всеобщая проверка населения, проведенная властями.

29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они протестировали образцы из места, которое считалось источником заражения, и не обнаружили следов инфекции. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.

Провинция Хубэй пострадала от эпидемии больше остальных на территории Китая: там было выявлено 68,1 тысячи заражений коронавирусом нового типа и 4,5 тысячи летальных исходов от связанных с ним причин. Всего, по официальной китайской статистике, в стране зафиксировали 83 тысячи заболевших и 4,6 тысячи умерших. Сообщается о 66 больных, которые продолжают находиться на лечении.

По данным на 5 июня, в мире зарегистрированы более 6,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 391 тысячи скончались, более 2,8 миллиона излечились.