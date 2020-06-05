Молния ударила в военных во время протестов в Вашингтоне

В Вашингтоне двоих военнослужащих ударила молния в Лафайет-сквер рядом с Белым домом, где проходят протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия на странице в Twitter.

Сообщение о том, что военные пострадали, поступило вскоре после полуночи, 5 июня.

Военнослужащих госпитализировали. Врачи установили, что их травмы не представляют угрозу для жизни.

Протесты начались в Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца 25 мая. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.