Число умерших из-за коронавируса в Великобритании превысило 40 тыс.

Количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Великобритании превысило 283 тыс., а число летальных исходов достигло 40,2 тыс.

Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу Минздравом королевства, за сутки зарегистрировано 357 новых смертей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У 283 311 человек результаты анализов на [заражение коронавирусом нового типа] оказались положительными. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 4 июня из тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом, 40 261 человек, к сожалению, скончался", - говорится в документе.

Накануне британские власти сообщили о 176 новых смертях, а за день до этого - о 324. Минздрав Великобритании включает в свою статистику лишь случаи, когда инфицирование коронавирусом подтверждено анализами. При этом Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS) учитывает и случаи, когда в свидетельстве о смерти указано лишь подозрение на наличие заболевания. По ее оценкам, число смертей в стране уже превысило 50 тыс.

При этом, как указывают в британском правительстве, в целом в стране уже полтора месяца наблюдается тенденция к уменьшению как числа смертей, так и новых случаев инфицирования. В пятницу было объявлено о выявлении 1 650 случаев заражения вирусом.

В ходе ежедневного брифинга, который в пятницу проводил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, было объявлено о том, что с 15 июня все сотрудники и посетители британских больниц будут обязаны носить маски. В четверг стало известно о том, что ношение масок с 15 июня станет обязательным и для всех пассажиров общественного транспорта. Хэнкок также призвал жителей страны не нарушать действующие правила социального дистанцирования и не собираться большими группами.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов. Новые правила действуют только в Англии - власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса снимают ограничения медленнее, следуя собственному графику.