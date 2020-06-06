Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса. Такие данные были опубликованы в субботу на официальном сайте "двадцатки", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны-участницы обязались выделить более $21 млрд для финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все предоставленные G20 средства будут задействованы в процессах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в частности, на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов с коронавирусом и различные исследования.