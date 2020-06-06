https://news.day.az/world/1241897.html В Венеции произошло аномальное наводнение - ФОТО
Более метра воды, значительно подтоплена площадь Святого Марка. Столь большие приливы случаются крайне редко. Подобный подъем воды случался только дважды за последние 20 лет.
В Венеции произошло аномальное наводнение - ФОТО
В итальянской Венеции аномальное наводнение в начале июня затопило город.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Униан.
Более метра воды, значительно подтоплена площадь Святого Марка. Столь большие приливы случаются крайне редко. Подобный подъем воды случался только дважды за последние 20 лет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре