Трамп выведет более 9 тысяч военнослужащих США из Германии

Президент США Дональд Трамп решил вывести около 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии к сентябрю на фоне многолетней напряженности в отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по поводу военных расходов страны.

Об этом сообщил Bloomberg информированный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, решение Меркель не участвовать во встрече "Большой семерки", которую Трамп планировал провести в Вашингтоне, никак не повлияло на запланированный вывод. Президент США давно обсуждал сокращение численности войск в Германии в Белом доме. При этом в настоящее время в ФРГ находятся около 34,5 тыс. военных, а останется - 25 тыс.

"Союзники США увеличили военные расходы, что позволяет сократить численность войск [США] за границей", - передает агентство слова собеседника.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Уллиот заявил, что Трамп "постоянно переоценивает лучшие позиции" для американских войск и присутствия в других странах.