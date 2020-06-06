В Австралии тысячи активистов вышли на марши против расизма и жестокости полиции

Тысячи активистов приняли участие в марше против жестокости полиции и расизма, который прошел в субботу в центре Сиднея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организаторы акции отметили, что не преследуют политических целей, но хотят добиться справедливости. "Жестокость полиции - это не изолированное явление, а спланированные действия системы, желающей заглушить голоса инакомыслящих и сохранить свою власть. Мы не можем сидеть сложа руки, когда творится такая несправедливость, не можем полагаться на правительство. Поэтому мы будем бороться сами", - сказали в оргкомитете.

По данным полиции, в акции, проходившей на площади перед городской ратушей и парке Белмор, приняли участие не менее 10 тыс. человек. Демонстранты призывали положить конец расовой дискриминации, в том числе в Австралии. Протестующие скандировали лозунги "Черные жизни имеют значение", "Нет мира, нет справедливости" и повторяли последние слова Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в городе Миннеаполисе (штат Миннесота): "Я не могу дышать". В парке Белмор участники марша преклонили колени в знак скорби по всем жертвам полицейского произвола.

Накануне Верховный суд штата Новый Южный Уэльс запретил проведение марша солидарности, а власти штата призвали жителей Сиднея отказаться от участия в нем, поскольку организаторы не смогут обеспечить выполнение требования о социальной дистанции. Однако в субботу апелляционный суд региона пересмотрел вердикт, выдав разрешение на проведение акции лишь за несколько минут до ее официального начала.

Протесты в Мельбурне, Аделаиде и Брисбене

Столь же масштабным стал митинг против расизма в Мельбурне, где, по данным полиции города, по меньшей мере 10 тыс. человек присоединились к маршу. Перед собравшимися выступили представители общин австралийских аборигенов, призвавшие бороться против любых проявлений расизма в Австралии и мире.

Власти штата Виктория, также ранее призывавшие отменить митинг по эпидемиологическим соображениям, заявили, что организаторы акции будут оштрафованы за нарушение санитарных требований, введенных из-за пандемии коронавируса.

Также многочисленные акции прошли в городах Брисбен и Аделаида. В этих городах митинги были согласованы с городской администрацией, никаких санкций в отношении их организаторов не последует.