Названо число инфицированных коронавирусом в Грузии

В Грузии за последние сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны на дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия", данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

С 26 февраля по 7 июня в Грузии лабораторно подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек.

К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 122 человека. Общее число выздоровевших составляет 674 - это более 83% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы.

В карантине остаются 3 161 человек, а в стационарах под наблюдением - 285.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 6 июня в стране проведено более 65,4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.