В Москве зафиксировали минимум новых случаев коронавируса за 2,5 месяца

В Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца - 717. Об этом в воскресенье, 28 июня, в своем Telegram-канале сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Операштаба, 45,8 процента среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 27,8 процента приходится на людей в возрасте от 46 до 65 лет, 11,5 процента - от 66 до 79 лет, а 6,8 процента - старше 80 лет. Кроме того, 8,1 процента заболевших составляют дети.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее 28 июня сообщалось, что общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 634 тысяч. Также за сутки зафиксировано 104 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 9 073 человека.