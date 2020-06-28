В США число заражений коронавирусом превысило 2,5 миллиона

В США больше 2,5 миллиона человек заразились коронавирусом, пишет университет Джонса Хопкинса.

По информации центра, заболели 2 500 419, скончались 125 434 человека. При этом 32 865 новых случаев и 395 смертей подтвердились за сутки. США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что 12 американских штатов (Аризона, Арканзас, Делавэр, Флорида, Айдахо, Луизиана, Мэн, Невада, Нью-Мексико, Северная Каролина, Техас и Вашингтон) отказались смягчать ограничения из-за вновь ускорившегося распространения вируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.