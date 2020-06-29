Законодатели штата Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата

Обе палаты законодательного собрания Миссисипи в воскресенье большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата таким образом, чтобы он больше не напоминал боевое знамя, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе голосования в верхней палате законодательного органа штата было выдвинуто предложение вынести вопрос на референдум, однако оно было отклонено, отмечает издание. В результате решение об изменении флага было принято самими законодателями.

Губернатор штата Тейт Ривз (республиканец) ранее уже обещал утвердить законопроект в случае положительного исхода голосования в заксобрании. Согласно принятому документу, нынешний флаг штата будет убран немедленно, а одновременно с этим будет создан комитет, который займется разработкой нового дизайна. Он будет вынесен на утверждение избирателей в ноябре.

Действующий вариант флага Миссисипи представляет собой сине-бело-красный триколор с горизонтальными полосами, в верхнем левом углу которого располагается боевое знамя Конфедерации: синий крест с белыми звездами на красном фоне. Под полотнищами с этой эмблемой южане сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.