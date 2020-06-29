Здание Бундестага пытались поджечь

В Берлине неизвестные попытались ночью устроить пожар в здании Бундестага. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost в понедельник, 29 июня, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В ночь на понедельник была предпринята попытка поджога в здании Рейхстага", - сказано в публикации.

Около 0:30 неизвестные вылили горючую жидкость на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее.

Операцию по тушению удалось завершить за полчаса. Поскольку здание находится под особой защитой, было вызвано 50 пожарных.

Берлинская полиция оперативно прибыла на место, но преступники успели скрыться. Пока непонятно, зафиксировали ли их видеокамеры. Федеральная полиция проводит расследование инцидента.