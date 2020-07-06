Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

Главное следственное управление московского главка полиции предъявило обвинение в окончательной редакции актеру Михаилу Ефремову. Его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее о предъявлении окончательного обвинения сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану", - цитирует защитника ТАСС. Пашаев добавил, что суд состоится уже скоро.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер за рулем своего джипа выехал на встречную полосу на Садовом кольце рядом со Смоленской площадью и врезался в фургон Lada. 57-летний Сергей Захаров, управлявший "Ладой", получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян. Также в его крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас актер находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.