Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции

Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции. Об этом сообщил в понедельник генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По распоряжению президента Франции [Эмманюэля Макрона] Жан-Ив Ле Дриан назначен на пост министра иностранных дел", - заявил он.

Французскую дипломатию Ле Дриан возглавляет со времени прихода в Елисейский дворец президента Эмманюэля Макрона в 2017 году. Он один из ветеранов французского правительства: до этого с 2012 года в течение пяти лет политик руководил министерством обороны республики.

Пост министра вооруженных сил в кабинете сохранила Флоранс Парли, возглавлявшая военное ведомство последние три года. Ле Дриан и Парли представляли французскую сторону на встрече в Москве глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2", которая проходила в сентябре минувшего года.

Новым главой МВД назначен Жеральд Дарманен, который ранее занимал пост министра государственного действия и госфинансов.

Брюно Ле Мэр остался в правительстве на посту министра экономики и финансов. Новым министром юстиции вместо Николь Белубе назначен известный адвокат Эрик Дюпон-Моретти. Министром культуры вместо Франка Риестера стала Розлин Башло, входившая в состав правительства в период президентства Николя Саркози, а в последнее время работавшая на телевидении. Министром экологического перехода назначена глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили. Элизабет Борн, занимавшая прежде эту должность, стала министром труда.

О задачах правительства

Всего в кабинете, возглавляемом премьер-министром Жаном Кастексом, 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в правительстве сохранен гендерный паритет.

Переформирование правительства Франции состоялось в связи с уходом в отставку прежнего премьер-министра Эдуара Филиппа, решившего завершить свои трехлетние полномочия во главе кабинета в связи с избранием мэром крупного портового и делового центра Франции Гавра.

Как заявил накануне в своем Twitter президент республики Эмманюэль Макрон, главными задачами нового правительства Франции станут "восстановление экономики и социальной сферы, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, а также охрана окружающей среды, развитие французской культуры и защита европейского суверенитета". По словам представителей Елисейского дворца, Макрон намерен подробно изложить программу предстоящих месяцев в телевизионном интервью в национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Как ожидается, спустя несколько дней новый премьер выступит с заявлением в Национальном собрании (нижней палате парламента).