За сутки в США коронавирусом заразились 44 953 человека

В США за последние сутки коронавирусом заразились 44 953, умерли 325 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информацию об этом распространил Университет Джона Хопкинса.

Отмечается, что до сегодняшнего дня в США выявлено 2 938 624 случаев заражения, умерли более 130 000 человек.

Выздоровели более 924 000 человек.