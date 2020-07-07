https://news.day.az/world/1251476.html За сутки в США коронавирусом заразились 44 953 человека
За сутки в США коронавирусом заразились 44 953 человека
В США за последние сутки коронавирусом заразились 44 953, умерли 325 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информацию об этом распространил Университет Джона Хопкинса.
Отмечается, что до сегодняшнего дня в США выявлено 2 938 624 случаев заражения, умерли более 130 000 человек.
Выздоровели более 924 000 человек.
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