https://news.day.az/world/1251740.html На юге Украины выпал крупный град - ВИДЕО
На юге Украины выпал крупный град - ВИДЕО
Улицы Измаила Одесской области Украины засыпало градом.
Как передает Day.Az со ссылкой на usionline.com, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Непогода, о которой синоптики предупреждали с утра, разразилась в Измаиле, а также Ренийском районе Одесской области.
Сильнейший град и ливень выпал на юге области. Синоптики обещают, что к ночи грозы доберутся до Одессы.
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