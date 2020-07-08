На юге Украины выпал крупный град

Улицы Измаила Одесской области Украины засыпало градом.

Как передает Day.Az со ссылкой на usionline.com, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Непогода, о которой синоптики предупреждали с утра, разразилась в Измаиле, а также Ренийском районе Одесской области.

Сильнейший град и ливень выпал на юге области. Синоптики обещают, что к ночи грозы доберутся до Одессы.