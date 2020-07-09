Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июля превысило 12 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 12 012 720 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 200 тысяч. За весь период пандемии скончались 548 914 инфицированных, более 6,5 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных превышает три миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,7 миллиона человек), Индия (742 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (699,7 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (312 тысяч). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 132 299 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.