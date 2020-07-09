Airbus столкнулась с тяжелыми финансовыми и кадровыми потерями

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, авиакомпании столкнулись с самыми значительными финансовыми потерями в истории авиации из-за того, что самолеты в результате пандемии простаивают на земле. И эти потери сегодня распространяются на производителей самолетов и их субподрядчиков, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Европейская авиастроительная корпорация Airbus 30 июня объявила о сокращении 15 тысяч рабочих мест по всем миру, включая 5100 в Германии, 1700 в Великобритании, 900 в Испании и 5000 во франции, в основном в Тулузе.

"Нам не говорят о том, что за этой цифрой скрывается также целая система субподрядчиков. По нашим оценкам, с каждой должностью в индустрии напрямую либо косвенно связаны 4 рабочих места. И это сокращение - настоящая расправа над рынком труда. В профсоюзах это вызывает возмущение. Мы во Всеобщей конфедерации труда уверены что альтернативы есть. Сегодня наш главный приоритет - сохранить рабочие места", - комментирует Седрик Кобер, генеральный секретарь отделения профсоюза CGT в департаменте Верхняя Гаронна.

Профсоюзы проводят акции протеста в надежде, что местные власти прислушиваются к их аргументам и вмешиваются для поиска подходящего решения.

Но глава совета департамента Верхняя Гаронна Жорж Мерик говорит: "О самолетах будущего нужно думать уже сегодня и мы это делаем. Нам также нужна диверсификация. Экономическая активность нашего региона построена вокруг одной отрасли промышленности - авиации. И это наша слабость, возможно, вызванная беззаботностью. Когда все работает хорошо, то все рады, а когда нет - все жалуются. Мы должны понять, как мы можем диверсифицировать нашу промышленность".

Власти Франции еще до заявления руководства Airbus выделили 15 миллиардов евро на поддержку авиационной индустрии. Но эксперты говорят, что это поможет справиться только с краткосрочными проблемами.

Экономист Кристан Голье, директор Школы экономики в Тулузе, объясняет: "Пандемия показала нам, что авиаперелеты, особенно деловые поездки, можно заменить на виртуальные встречи. Если раньше сотрудники летали в другие города и страны. то сегодня переговоры проводят онлайн. И это окажет влияние в долгосрочной перспективе".

В Airbus полагают, что воздушные перевозки не вернутся к докризисным показателям до 2023, или даже до 2025 года.

Планы по сокращению рабочих мест вызвали возмущение по всей Европе: так, правительство Испании пытается договориться с корпорацией, в Германии сотрудники Airbus проводят акции протеста.