Мэр Сеула оставил записку и пропал

Южнокорейская полиция начала поиски мэра Сеула Пак Вонсуна. Его дочь заявила об исчезновении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

Девушка сообщила, что ее отец ушел из дома около 17:17 по местному времени, оставив записку, похожую на завещание, и пропал - мужчина выключил телефон. Дочь мэра подала заявление спустя 4-5 часов после исчезновения. Правоохранительные органы проводят масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.

Yonhap отмечает, что городская администрация Сеула ранее отменила одну из встреч мэра, сославшись на "неизбежные обстоятельства". Там также рассказали, что Пак Вонсун не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

Объем работы мэра города сильно увеличился с начала пандемии COVID-19: он сам неоднократно выступал с заявлениями по поводу эпидемиологической ситуации. В частности, Пак Вонсун комментировал распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в городе.

Он занял свой пост в 2011 году будучи беспартийным - Пак Вонсун принял участие в выборах как единый кандидат от оппозиции. В 2012-м он вступил в Объединенную демократическую партию.