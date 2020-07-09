В Палестине ужесточили карантин из-за коронавируса

В Палестине ужесточили меры предосторожности в связи с двумя летальными исходами от осложнений COVID-19 в стране за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба палестинского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что режим карантина продлили еще на пять дней, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. По данным палестинской полиции, уже были закрыт 121 магазин, конфискованы 55 автомобилей и арестованы 13 граждан за нарушение карантина.

По последним данным, в Палестине подтверждено 5544 случая заражения коронавирусом нового типа. При этом 475 было выявлено лишь за последние сутки.