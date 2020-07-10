Нефть вырастет до $150

Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до 150 долларов за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом The Wall Street Journal рассказал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

По словам эксперта, снижение объема инвестиций в нефтедобычу может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов. Он предсказал, что из-за такого финансового давления цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.

Аналитик JPMorgan Кристиан Малек отметил, что снижение инвестиций может также вызвать сокращение объемов добычи. Это, в свою очередь, приведет к дисбалансу спроса и предложения, что потребует значительных финансовых вложений. При этом некоторые другие специалисты полагают, что спрос на нефть в ближайшем будущем так и останется на низком уровне и цены соответственно не вырастут.

Ранее сообщалось, что в мае доходы России от продажи нефти рухнули в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,604 миллиарда долларов. Тем временем в физическом выражении экспорт даже показал незначительный рост - около 1 процента, до 19,261 миллиона тонн. Однако если смотреть с начала года, то нефти на экспорт ушло на 3,3 процента меньше, а доход от нее упал на 32,6 процента.