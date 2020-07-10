Harley-Davidson решил сократить 13% рабочих

Американская компания Harley-Davidson объявила о решении сократить до конца года 700 человек, то есть около 13% сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Wall Street Journal. Такое решение там объяснили намерением сократить расходы на фоне потерь, связанных с пандемией COVID-19.

Издание отмечает, что проблемы у Harley-Davidson начались задолго до нынешнего кризиса. Продажи бренда на американском рынке снижались последние несколько лет, что привело к кадровым перестановкам в руководстве. В начале этого года CEO Harley-Davidson вместо Мэтта Леватича стал Йохен Зельц, который ранее руководил немецкой Puma. При нем компания вновь открыла заводы, которые приостанавливали работу из-за карантинных мер. Также в Harley-Davidson решили повременить с выпуском новых моделей, которые были ориентированы на молодежь.

Изменения коснулись и финансового департамента компании. Harley-Davidson покинул возглавлявший его Джон Олин. Его заменил вице-президент Даррелл Томас.

Ранее о сокращениях персонала объявили и другие известные американские компании: United Airlines, Levi Strauss и Wallgreens Boots.

Harley-Davidson Motor Company была основана в 1903 году Уильямом Харли и братьями Дэвидсон и собрала свой первый мотоцикл через год.