https://news.day.az/world/1252494.html Эрдоган утвердил решение суда о превращении Собора Святой Софии из музея в мечеть
Эрдоган утвердил решение суда о превращении Собора Святой Софии из музея в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение суда о превращении Собора Святой Софии из музея в мечеть.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.
Было решено открыть Собор для молитв, передав его на баланс Управления по делам религий Турции.
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