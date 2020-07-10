Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение суда о превращении Собора Святой Софии из музея в мечеть.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Было решено открыть Собор для молитв, передав его на баланс Управления по делам религий Турции.