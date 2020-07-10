В Африке коронавирусом заразились более 540 тысяч человек

Региональное представительство ВОЗ в Африке заявило, что коронавирусом на континенте заразились более 540 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации медиков, за сутки число заболевших выросло более чем на 20 тыс. человек, а количество погибших увеличилось на 475 - до 12 434.

В настоящее время наибольшее число инфицированных обнаружено в ЮАР - 238 399 человек, на втором месте находится Египет - 79 254 пациента.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.