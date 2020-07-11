В ЮАР в церкви произошел захват заложников

В пригороде южноафриканского Йоханнесбурга произошел захват заложников в церкви. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает официальный Twitter-аккаунт службы охраны правопорядка страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В результате инцидента пять человек погибли, 30 были арестованы. Кроме того, было изъято 25 единиц огнестрельного оружия.

В здании находилось около 200 человек. При этом, журналист телеканала заявил, что заложники уже освобождены. Полиция пока не подтверждают эту информацию.