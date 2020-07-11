https://news.day.az/world/1252668.html В ЮАР в церкви произошел захват заложников
В ЮАР в церкви произошел захват заложников
В пригороде южноафриканского Йоханнесбурга произошел захват заложников в церкви. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает официальный Twitter-аккаунт службы охраны правопорядка страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В результате инцидента пять человек погибли, 30 были арестованы. Кроме того, было изъято 25 единиц огнестрельного оружия.
В здании находилось около 200 человек. При этом, журналист телеканала заявил, что заложники уже освобождены. Полиция пока не подтверждают эту информацию.
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