https://news.day.az/world/1252708.html Два пилота погибли в результате столкновения планеров в Германии
Два пилота погибли в результате столкновения планеров в Германии
В результате столкновения планеров в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии погибли два пилота. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на полицию района Рекклингхаузен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в сельской местности около 13.45 (по местному времени) недалеко от озера Зильберзее.
Причина аварии пока неизвестна. На месте происшествия работают спасательные службы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре