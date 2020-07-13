В Туркмении вводят масочный режим

В Туркмении с 13 июля ношение масок в общественных местах является обязательным. Об этом агентству "Фергана" сообщил оператор горячей линии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности республики, передает Day.Az.

О том, как будет контролироваться соблюдение масочного режима и какие предполагаются санкции за появление на улице без защитных средств, представитель туркменского Минздрава сообщить затруднился.

Дорожная полиция останавливает автомобили на въезде в столицу и проверяет наличие масок у всех пассажиров. При необходимости их предлагают купить у самих инспекторов по 1 манату ($0,2) за штуку.

12 июля Минздрав выпустил сообщение, в котором "настоятельно рекомендовал" пользоваться медицинскими масками из-за повышенного содержания в воздухе пыли, принесенной воздушными потоками со стороны Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. В ведомстве также призвали держать дистанцию друг от друга не менее метра и соблюдать правила личной гигиены.