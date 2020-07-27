На протестах в США застрелили мужчину

В ходе протестов в американском Остине (штат Техас) застрелили человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщила местная полиция.

"Примерно в 21:52 офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия..., [они] наблюдали за протестующими [в тот момент], когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть", - сообщили в полиции.

Также перестрелка произошла во время протестов в городе Луисвилль (штат Кентукки), сообщает Courier Journal.

В результате стрельбы были ранены три человека, их госпитализировали. В полиции заявили, что все раненые и инициаторы перестрелки - члены одного и того же радикального вооруженного формирования.

В то же время в городе Окленд (штат Калифорния) протестующие подожгли здание местного суда, а также разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции.

"Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Сиэтле полиция объявила протесты бунтом и задержала десятки демонстрантов.

Массовые беспорядки также продолжаются в Портленде.