Из-за COVID-19 Латинской Америке грозят голод и массовая миграция

В Европе сразу в нескольких странах зафиксирован резкий рост новых случаев COVID-19. Власти Бельгии, Румынии и Португалии возвращают ряд ограничительных мер, а полиция Германии борется с организаторами подпольных вечеринок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ситуация во вьетнамском Дананге под контролем, а штамм коронавируса не отличается по степени угрозы или скорости заражения от видов вируса, распространяющихся в других странах. Так оценили сообщения о новой и якобы более опасной разновидности COVID-19 представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На этой неделе медики во Вьетнаме заявили о вспышке вируса, ранее не встречавшегося в стране. Экстренные службы эвакуировали из Дананга туристов, а воздушное сообщение с городом приостановили.

На серьезные превентивные меры вынуждены пойти и в Австралии. Из-за роста числа заболевших власти официально объявили Сидней новым очагом COVID-19.

"Начиная с ночи субботы, никто из Сиднея не будет допущен на территорию Квинсленда. Мы должны действовать оперативно и поставить здоровье жителей штата на первое место, - сказала премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук. - Тем, кто успеет вернуться из города, необходимо по приезду изолироваться в отеле на две недели за свой счет".

Не менее сложной остается ситуация в США - стране, которая регулярно бьет антирекорды по динамике распространения коронавируса. Число новых заболевших за сутки вновь превысило 60 тысяч человек. Более 20 штатов сейчас находятся в так называемой красной зоне. К ней относятся районы, где зарегистрировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек за последнюю неделю. На этом фоне участились связанные с пандемией случаи мошенничества.

Так, житель Флориды под предлогом спасения пострадавшего от эпидемии бизнеса набрал льготных кредитов почти на 4 миллиона долларов и потратил деньги на новый Lamborghini Huracan, а также люксовые аксессуары и одежду. 29-летнего предпринимателя в итоге арестовали.

Вначале Перу, затем Эквадор и в конце Гондурас: из-за пандемии резко вырос уровень преступности и в странах Латинской Америки. Регион на этой неделе обогнал по числу заболевших Северную Америку. Теперь на его долю приходятся более 26 процентов всех активных случаев COVID-19. По оценкам ВОЗ, без помощи от мирового сообщества регион ждут катастрофические последствия.

"Пандемия COVID-19 осложнила и без того тяжелую экономическую ситуацию в некоторых странах Латинской Америки. Более 11 миллионов человек оказались на пороге голода. Нам необходимо бороться и с коронавирусом, и с экономическими последствиями, иначе погибнет много людей, а регион охватит политическая нестабильность и массовая миграция", - заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли.

Сразу несколько локальных вспышек коронавируса зафиксированы и в Европе. В Румынии с 1 августа вводится обязательное ношение масок во всех общественных местах. Аналогичные меры принимают и власти португальской Мадейры, чем вызвали недовольство местных жителей и отдыхающих.

Еще одним очагом эпидемии, как опасаются европейские чиновники, могут стать лагеря мигрантов. На итальянский остров Лампедуза ежедневно прибывают сотни беженцев из Северной Африки. Сотрудники центра размещения пытаются оперативно проводить тесты на коронавирус, но держать ситуацию под контролем не удается: мигранты устраивают массовые побеги из карантина. Власти Сицилии уже запросили помощь у центрального правительства.

Ну а власти Берлина пытаются бороться с организаторами секретных рейвов. Как пишет Deutsche Welle, на фоне опасений новой вспышки эпидемии молодежь поставила на поток проведение тайных вечеринок, которые уже проходят по всему городу.